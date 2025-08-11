Ať už se tento týden odehraje na Aljašce i jinde ohledně diplomatických jednání o míru cokoliv, Evropané se potřebují podívat do budoucnosti. To, co čeká Ukrajinu, bude mít dopady na Evropu a na Česko.

Na podobná cvičení ve strategickém uvažování není Evropa zvyklá. Unie se posunuje dopředu prostřednictvím složitých byrokraticko-politických cvičení anebo pomocí krizí. Dát na stůl možné scénáře a zamyslet se nad jejich důsledky je nutné už jen kvůli vnitřní bezpečnosti Česka a Evropy. A to i kdybychom propadli iluzi, že z Ruska se stane mírumilovný soused, což je ten nejméně pravděpodobný scénář.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co jsou tři úkoly Evropanů?
  • Kdo ovlivní ukrajinskou politiku?
  • Jak vypadá ruská inspirace pro EU?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se