Investoři, kteří mají v portfoliu akcie amerických zbrojařských firem nebo drží fondy zaměřené na obranu, se zřejmě nestačí divit. Akcie významných zbrojařů ve středu zaznamenaly výrazný propad, ve čtvrtek však jejich hodnota strmě vylétla nahoru. Stačilo k tomu, aby americký prezident Donald Trump napsal pár řádků na sociální sítě.
Co se dočtete dál
- Jak velké dividendy zbrojařské firmy vyplácejí.
- Jaký dopad může mít omezení dividend pro akcionáře.
- Proč akcie zbrojařských firem strmě rostou.
