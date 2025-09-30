V Česku významně daníme práci, především tu nízkopříjmovou, a relativně málo spotřebu a majetek. Přitom pootočení opačným směrem – tedy nižší zatížení nízkopříjmové práce a vyšší zdanění spotřeby a majetku (s nezbytnou kompenzací nízkopříjmovým) – by spolu s více motivujícím zdaněním firemních investic zvýšilo dlouhodobý potenciál ekonomiky. Zvýšilo by totiž participaci lidí na legálním trhu práce, zvýšilo by produktivní investice a pomohlo omezit nákladné neřesti.

Jinými slovy, Česko potřebuje daňovou reformu. Reformu, která zvýší růst, příjmy i důvěru lidí, ulehčí tam, kde je to nejvíce potřeba a ubere na štědrosti tam, kde štědrost není na místě. Najde se pro ni politická odvaha?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak snížit zdanění nízkopříjmové práce.
  • Jak systematicky zvýšit zdanění spotřeby, zejména neřestí, bez nechtěných dopadů.
  • Jak efektivně zdanit majetek.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.