V Česku významně daníme práci, především tu nízkopříjmovou, a relativně málo spotřebu a majetek. Přitom pootočení opačným směrem – tedy nižší zatížení nízkopříjmové práce a vyšší zdanění spotřeby a majetku (s nezbytnou kompenzací nízkopříjmovým) – by spolu s více motivujícím zdaněním firemních investic zvýšilo dlouhodobý potenciál ekonomiky. Zvýšilo by totiž participaci lidí na legálním trhu práce, zvýšilo by produktivní investice a pomohlo omezit nákladné neřesti.
Jinými slovy, Česko potřebuje daňovou reformu. Reformu, která zvýší růst, příjmy i důvěru lidí, ulehčí tam, kde je to nejvíce potřeba a ubere na štědrosti tam, kde štědrost není na místě. Najde se pro ni politická odvaha?
Co se dočtete dál
- Jak snížit zdanění nízkopříjmové práce.
- Jak systematicky zvýšit zdanění spotřeby, zejména neřestí, bez nechtěných dopadů.
- Jak efektivně zdanit majetek.
