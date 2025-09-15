Deficit rozpočtu pro příští rok ve výši 286 miliard korun není v situaci růstu ekonomiky, neexistující nezaměstnanosti a sedmiprocentního nominálního růstu mezd příliš lichotivé číslo. Ministerstvo financí si to nejspíš uvědomuje a uvědomuje si také, že sliby, které před více než dvěma lety dalo, nebyly, slovy klasika, „zasazeny do reálného ekonomického rámce“. K deficitu 1,2 procenta HDP, který ministr Zbyněk Stanjura z ODS v květnu 2023 sliboval, ani k tomu, že deficit v roce 2024 klesne o 97,7 mld. (realita: -17,1 mld.) a v letošním roce o 53 mld., jsme se ani nepřiblížili.
Proto se nyní ministr Stanjura snaží pochlubit alespoň tím, co nevypadá na první pohled tak „drze“. Píše, že nebýt „dvou mimořádných položek“ v rozpočtu (dodatečné výdaje na obranu ve výši 30,7 mld. a 18 mld. na přípravné práce k výstavbě dalších bloků v Dukovanech), byl by deficit „jen“ 237 mld. To má asi být vnímáno jako úspěch, ve skutečnosti je to ale žalostný výsledek.
