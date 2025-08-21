Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS odmítá, že by koalice Spolu šla do letošních voleb s příliš obecným programem. Tvrdí, že má jasno ve spoustě otázek, jenom s nimi teď nechtěla veřejnost zatěžovat, protože by to bylo příliš komplikované. Stanjura v rozhovoru pro HN, který vznikl okamžitě po středečním představení programu Spolu pro říjnové volby, mluví o některých sporných bodech: přijetí eura, chybějící daňové reformě nebo také o nejasnostech kolem státního rozpočtu na příští rok. Vyjádřil se také k bitcoinové kauze.
Co se dočtete dál
- Jak se ministr financí Stanjura staví k otázce, zda by chtěl v Česku platit eurem.
- Proč se v návrhu rozpočtu na příští rok objevila nula na pomoc závislým – podle programu přitom vláda chce v této věci pomáhat.
- Jak Stanjura reaguje na to, že program Spolu je příliš obecný.
- Ministr odpovídá, zda by stát měl vracet peníze poškozeným v bitcoinové kauze.
