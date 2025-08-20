Koalice Spolu šest týdnů před volbami ukázala, s jakým programem chce jít do voleb. Dokument je hodně obecný, přesto obsahuje několik konkrétních bodů: dokončení dálniční sítě do roku 2033, prosazení zrušení zákazu prodeje spalovacích motorů po roce 2035, zrušení ministerstva pro místní rozvoj, zavedení nulového tarifu při přebytku elektřiny nebo přijetí eura, „až to bude pro Českou republiku výhodné“.
K euru, které v rámci koalice Spolu prosazoval hlavně její nejmenší člen – TOP 09 –, ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS říká, že jeho strana i on sám to s přijetím vidí zhruba 50 na 50. Pokud se však nestane jedna věc.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hlavní bodu volebního programu vládní koalice Spolu.
- Co na program říkají odborníci, které věci jim na dokumentu nejvíc vadí.
- Jak zatím ke zveřejnění programu přistoupila konkurence.
