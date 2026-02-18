Na druhý pokus zavést elektronickou evidenci tržeb se hnutí ANO připravovalo několik let – vlastně od chvíle, kdy minulá koalice vypnuté EET úplně zrušila – a na výsledku je to znát. EET ve verzi 2.0, kterou ve středu v Obecním domě představila ministryně financí Alena Schillerová, eliminuje některé sporné body původní verze, přičemž celek mají voličům zatraktivnit nižší daně a úlevy. Samozřejmě v kombinaci s tradičním tvrzením, že tažení proti podvodům narovnává podnikatelské prostředí a prospívá těm poctivým.
Minulostí je povinný tisk účtenek, neúspěšný pokus motivovat Čechy k jejich odebírání lákavými cenami loterie i odesílání konkrétních položek nákupu do státních datových skladů. Sporné a politicky citlivé body ovšem najdeme i v EET 2.0.
Co se dočtete dál
- Na co může pokus o obnovení EET narazit.
- Kdo si bude moct „vypnout“ EEF a co za to zaplatí.
- Jak staronovou povinnost voličům osladit.
