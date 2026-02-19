Vrací se peklo pro podnikatele, nebo přichází slíbené narovnání trhu? Mají se prodejci obávat pokut za nezaevidovanou platbu při prodeji bonbonů Tic Tac, jak tomu bylo před lety při prvním zavedení elektronické evidence tržeb? Nebo stát získaná data dokáže využít k tomu, aby bylo méně kontrol? Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka bude rozhodující, jak bude EET 2.0 vypadat ve své finální verzi. „Vymyšlené to je dobře. Teď jde o to, aby vše bylo jednoduché, srozumitelné a laciné,“ řekl Dufek v rozhovoru pro HN.
