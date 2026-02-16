Němečtí politici, průmyslníci, bankéři i odboráři, jejichž zástupci jsou hojně zastoupeni v dozorčích radách koncernů, už několik let řeší, jakým způsobem by se největší evropská ekonomika měla zbavit vysoké závislosti na Číně.
Znamená to, že se něco mění? Ano, ale tím krajně nežádoucím směrem. Německé firmy v Číně, kam koncem února poprvé zamíří spolkový kancléř Friedrich Merz, víc investují. A to v době, kdy se automobilkám, ale i dalším odvětvím, propadá export do Číny, zatímco dovoz z této asijské země roste. Propad německého vývozu je tak silný, že pokud by tímto tempem pokračoval jen zhruba tři roky, byl by nižší než do Švýcarska nebo Rakouska.
