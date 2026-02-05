Automobilový průmysl v Německu se trápí. Výrobní linky jedou na polovinu výkonu, práce se přesouvá na východ Evropy a v regionu se propouští. Dobře je to vidět na spolkové zemi Bádensko-Württembersko s metropolí Stuttgart. Oblast dlouhé desítky let patří mezi nejsilnější automobilové regiony v Evropě, je plná závodů automobilek a jejich dodavatelů. Jeden z motorů německé ekonomiky je už ale pár let zadřený. Firmy a politici hledají cesty, aby se ze Stuttgartu nestal evropský Detroit.
Co se dočtete dál
- V čem je v regionu problém.
- Jaké firmy ve velkém propouští.
- Jak z toho ven.
- Proč sílí hlasy o revizi zákazu spalovacích motorů.
