Volkswagen se pořádně otřese a Škoda Auto s ním. V rámci rozsáhlých škrtů plánuje německá automobilka výrazně proškrtat management. Změny jsou součástí centralizace, kterou ústředí z Wolfsburgu oznámilo už v prosinci. Tehdy se ještě přesně nevědělo, jak budou vypadat. Nyní už je ale jasněji. Volkswagen totiž plánuje šetřit, do roku 2030 chce docílit roční provozní úspory přibližně 15 miliard eur. A budou padat hlavy.
Centralizace napříč koncernem, včetně Škody Auto, bude ještě větší. Řada rozhodnutí ohledně značky s okřídleným šípem v logu, která dosud přijímali v Mladé Boleslavi, se nově přesune do Německa.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.