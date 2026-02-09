Průmyslové firmy v Německu s velmi vysokou spotřebou energie původně měly od začátku letošního roku platit za odebranou elektřinu jenom pět eurocentů za kilowatthodinu (asi 1,22 koruny). Ocelárnám, chemičkám, výrobcům skla a keramiky i dalším podnikům to začátkem loňského listopadu sdělila ministryně hospodářství a energetiky Katherina Reicheová z Křesťanskodemokratické unie (CDU). Ale skutek utek. Zatím zůstává při starém a slibovaná úleva dokonce není ani zakotvena v příslušném zákoně. Podnikům má být sice vyplácena vždy rok zpětně, moc důvěry to ale mezi zhruba dvěma tisícovkami průmyslových firem nebudí.
Co se dočtete dál
- Jak se ve funkci spolkové ministryně hospodářství a energetiky daří Katherině Reicheové.
- Co německému průmyslu vadí na plánu dotací cen elektřiny.
- Co jsou nejbolavější místa německé ekonomiky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.