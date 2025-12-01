Od ledna bude zhruba 2000 německých průmyslových podniků s vysokou spotřebou energií platit za silovou elektřinu po tři roky pět centů za kilowatthodinu (1,20 koruny). V současnosti je to necelých devět centů. Na zavedení dotované ceny se shodla vláda v Berlíně. Vycházela přitom z konceptu bývalého ministra hospodářství za Zelené Robeta Habecka, kterého členové současné vlády ostře kritizovali. Právě Habeck bude hlavním řečníkem konference HN Kompas pro Česko, byznysového summitu, který se koná již toto úterý.

Pět eurocentů zní lákavě a je to méně, než kolik platí za silovou elektřinu české domácnosti nebo firmy (nejvýhodnější nabídky pro domácnosti se pohybují kolem dvou korun). Ale podmínky německé podpory jsou složitější a ve výsledku bude cena za kilowatthodinu reálně vyšší. A po započtení poplatků za elektrickou infrastrukturu dokonce vyšší než v Česku.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se němečtí průmyslníci ohrazují vůči tomu, jak chce tamní vláda dotovat cenu elektřiny.
  • Kolik by mohli v příštím roce platit ze elektřinu německé podniky a kolik české.
  • Co zvýhodnilo už letos české odběratele plynu a Němce čeká teprve v příštím roce.
  • Jaké další úlevy na energiích obě země chystají.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.