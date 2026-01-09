Česká republika se připravuje na ukončení provozu části energetických zdrojů už v první polovině roku 2027. Důvodem má být jejich ekonomická neudržitelnost při současném nastavení systému emisních povolenek. Společnost ČEPS nyní posuzuje dopady tohoto kroku na bezpečný provoz elektrizační soustavy. To ale samo o sobě nestačí. Stejně důležité je totiž vyhodnotit i ekonomické, rozpočtové a strategické dopady tak zásadní změny v energetickém mixu.
Energetika není jen otázkou toho, zda „bude elektřina v zásuvce“. Jde o stabilitu systému, cenovou dostupnost energie pro podniky a v konečném důsledku o konkurenceschopnost české ekonomiky. Rozhodnutí o předčasném odstavení významných zdrojů proto nelze přijímat izolovaně, bez širšího hospodářského pohledu.
Co se dočtete dál
- Jaké dopady bude mít odstavení na bezpečný provoz elektrizační soustavy.
- Jaké ekonomické a rozpočtové dopady přinese změna energetického mixu.
- Jak se může změnit konkurenceschopnost českého průmyslu a vývoj cen elektřiny.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.