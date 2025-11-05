Jedním z prvních kroků, ne-li úplně prvním, které plánuje udělat budoucí vláda Andreje Babiše (ANO), je zadotovat od ledna příštího roku 20 miliardami korun ceny elektřiny. Pro domácnosti to znamená okamžitou úlevu zhruba o 10 procent, u firem však bude efekt ještě výraznější. Kandidát na ministra průmyslu Karel Havlíček (ANO) nezastírá, že motivací je právě i pomoc tuzemským podnikům, které za elektřinu platí nezřídka více než jejich konkurenti jinde v Evropě.
Co se dočtete dál
- Jak budou vypadat nové úlevy pro německý průmysl.
- Kolik tamní firmy ušetří a kolik to bude stát německý rozpočet.
- Kolik ušetří na elektřině české firmy díky plánu hnutí ANO.
- Proč pro mnoho českých firem není cena energií zase tak podstatná.
