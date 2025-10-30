Tradičně touto dobou Energetický regulační úřad (ERÚ) rozjíždí konzultace pro stanovení regulovaných cen energií pro příští rok. Letos je však celý proces komplikovanější a obestřený řadou nejistot pramenících z nedávných voleb i toho, že současná vláda končí a nová ještě nenastoupila. Pravděpodobný budoucí kabinet Andreje Babiše (ANO) totiž slibuje, že do procesu výrazně zasáhne a ceny elektřiny sníží.
ERÚ nicméně musí vycházet z platných pravidel a stávající situace. Ve svém ve čtvrtek zveřejněném návrhu cenového výměru proto kalkuluje s předpokladem, že vláda již do cen nijak nezasáhne. Vedení úřadu nicméně zdůrazňuje, že pokud se situace změní, může během 14 dní výměr upravit.
Co se dočtete dál
- O kolik zdraží v příštím roce elektřina podle nového návrhu ERÚ.
- Jaké možnosti má příští vláda do ceny zasáhnout.
- Kolik peněz na to bude potřebovat ze státního rozpočtu.
- O kolik se zvýší ceny plynu a proč se na nich pravděpodobně už nic nezmění.
