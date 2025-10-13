Že se na energetických burzách může cena elektřiny dostat do minusu, je už známá a poměrně obvyklá věc. Že by byla záporná i regulovaná cena stanovovaná státem, je ale absolutní novinka. Právě to se však v příštím roce stane energetické společnosti ČEZ Prodej a E.ON Energie kvůli povinnosti vykupovat elektřinu z dotovaných obnovitelných zdrojů.
Více než 15 let tyto firmy z pověření státu nakupují podporovanou elektřinu především z fotovoltaik vybudovaných v letech solárního boomu 2009 a 2010. Stát jim pak dorovnával rozdíl mezi cenou elektřiny na trhu a cenou garantovanou výrobcům. V příštím roce se však situace obrátí. Obě společnosti budou za výkup naopak státu platit.
Co se dočtete dál
- Proč budou energetické firmy platit státu za to, že pro něj povinně vykupují elektřinu ze solárů.
- Jak to ovlivnilo zrychlené obchodování s takzvanou odchylkou.
- Kolik dotované zelené elektřiny takto energetické společnosti zhruba vykupují.
- Co se stane s penězi, které stát od dvojice společností vybere.
