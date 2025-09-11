Pod názvem „chytřejší daně“ představili čeští ekonomové a výzkumníci daňovou reformu. Podle autorů jejich dílo na více než 200 stranách odstraňuje čtyři základní nedostatky českého daňového systému a vede tak ke snížení schodku veřejných financí i většímu hospodářskému růstu. Politici návrh vítají, přestože jejich předvolební sliby jsou trochu jiného rázu a jsou založené zejména na rozdávání peněz a snižování daní.
Autoři návrhu poukazují na to, že český daňový systém brzdí ekonomický růst, posiluje chudobu nízkopříjmových domácností, je přecpaný různými daňovými výjimkami a nevybírá dost peněz na to, aby stát poskytoval služby, jaké slibuje. „Vybíráme více peněz na daních, které brzdí růst, a méně na daních z majetku a spotřeby,“ popsal současný systém jeden z autorů návrhu, ředitel výzkumné společnosti PAQ Research Daniel Prokop.
Co se dočtete dál
- Jak plánují kompenzovat ztrátu výběru daní zvýšením spotřebních daní.
- Jak autoři hodlají jednat s politickými stranami a v jakých bodech už nacházejí shodu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.