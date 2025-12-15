Bytostně podporuji daň z majetku. Má teze je jednoduchá: umožňujeme-li exponenciální růst majetku (složené úročení na finančním, firemním či nemovitostním trhu), je nutné exponenciálně i danit, jinak nelze zpomalit rozšiřující se majetkovou nerovnost ve společnosti.
Nebudu rozepisovat detaily, jak by měla struktura takové daně vypadat, to mnohem lépe udělali jiní, například autoři studie Chytřejší daně (kapitola 4.5). Pouze společně s nimi zmíním, že z pohledu efektivnosti je to obhajitelný nástroj; mechanismy pro evidenci aktiv existují; v několika evropských zemích (Švýcarsko, Norsko, Španělsko) tato daň funguje a empirická literatura ukazuje, že „se těší výrazně vyšší veřejné podpoře, než se často předpokládá“. To ostatně potvrzují i mé zkušenosti, když s lidmi v mém okolí mluvím o hypotetické možnosti nahradit různé daně z příjmu jedinou daní z majetku.
Co se dočtete dál
- Zda má základ daně tvořit hrubá hodnota majetku nebo čisté jmění po odečtení dluhů.
- Jak by postupná náhrada dílčích daní z příjmu jedinou daní z majetku vypadala v praxi.
- Jaké technické a evidenční mechanismy by umožnily spravedlivé zdanění majetku.
