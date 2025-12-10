Spojené arabské emiráty, Spojené státy, Singapur a samozřejmě „staré dobré“ Švýcarsko jsou v současné době nejoblíbenějšími destinacemi miliardářů. Ti se podle nejnovější přehledové zprávy banky UBS nejvíc obávají cel, velkých geopolitických konfliktů a nejistoty v oblasti politiky a podle toho přesouvají svůj byznys. Žijí přitom v zemích, které k nízkým daním a dobrému podnikatelskému prostředí nabízejí rovněž nejlepší kvalitu života.
Švýcarsko tak zůstává jedním z nejdůležitějších center soukromého bankovnictví a správy majetku na světě a zaujímá také první místo na světě v počtu dolarových milionářů na obyvatele. Podle odhadů je každý jeden ze sedmi dospělých obyvatel této země milionář.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí počet bohatých ve světě?
- Kde chtějí žít a proč?
- Jaká je ideální daňová politika?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.