Spojené arabské emiráty, Spojené státy, Singapur a samozřejmě „staré dobré“ Švýcarsko jsou v současné době nejoblíbenějšími destinacemi miliardářů. Ti se podle nejnovější přehledové zprávy banky UBS nejvíc obávají cel, velkých geopolitických konfliktů a nejistoty v oblasti politiky a podle toho přesouvají svůj byznys. Žijí přitom v zemích, které k nízkým daním a dobrému podnikatelskému prostředí nabízejí rovněž nejlepší kvalitu života. 

Švýcarsko tak zůstává jedním z nejdůležitějších center soukromého bankovnictví a správy majetku na světě a zaujímá také první místo na světě v počtu dolarových milionářů na obyvatele. Podle odhadů je každý jeden ze sedmi dospělých obyvatel této země milionář.

Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjí počet bohatých ve světě?
  • Kde chtějí žít a proč?
  • Jaká je ideální daňová politika?
