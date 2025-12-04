Politická situace ve světě je v posledních letech napjatější než dřív. Válka na Ukrajině se pro napadenou zemi ani pro Evropu nevyvíjí zrovna dobře. Blízký východ je sud se střelným prachem, Spojené státy a Čína soupeří o globální vliv. Severní Korea představila raketu schopnou nést nukleární hlavici a zasáhnout jakékoliv místo v USA. Do schránek začaly Čechům chodit brožury, co dělat prvních 72 hodin v krizové situaci. Při čtení podobných zpráv si asi hodně lidí položí otázku, kde by vlastně bylo bezpečné bydlet.

Bohatí z celého světa si ji už položili a začali kupovat bydlení v jiných než rodných zemích. Problémem se zabývali také akademici, kteří vytipovali nejbezpečnější místa nabízející stabilitu a základní soběstačnost v případě globální krize. Pro Čechy je obzvlášť zajímavým faktem, že v těchto zemích je bydlení často levnější než v Česku.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Ve kterých zemích skupují nemovitosti bohatí a doporučují je pro případ krize i studie.
  • Za jakých podmínek lze v daných lokalitách bydlení pořídit a na kolik peněz vyjde.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.