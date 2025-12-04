Politická situace ve světě je v posledních letech napjatější než dřív. Válka na Ukrajině se pro napadenou zemi ani pro Evropu nevyvíjí zrovna dobře. Blízký východ je sud se střelným prachem, Spojené státy a Čína soupeří o globální vliv. Severní Korea představila raketu schopnou nést nukleární hlavici a zasáhnout jakékoliv místo v USA. Do schránek začaly Čechům chodit brožury, co dělat prvních 72 hodin v krizové situaci. Při čtení podobných zpráv si asi hodně lidí položí otázku, kde by vlastně bylo bezpečné bydlet.
Bohatí z celého světa si ji už položili a začali kupovat bydlení v jiných než rodných zemích. Problémem se zabývali také akademici, kteří vytipovali nejbezpečnější místa nabízející stabilitu a základní soběstačnost v případě globální krize. Pro Čechy je obzvlášť zajímavým faktem, že v těchto zemích je bydlení často levnější než v Česku.
Co se dočtete dál
- Ve kterých zemích skupují nemovitosti bohatí a doporučují je pro případ krize i studie.
- Za jakých podmínek lze v daných lokalitách bydlení pořídit a na kolik peněz vyjde.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.