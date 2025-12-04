Přes pět let čekají účetní i podnikatelé na nový zákon o účetnictví. Končící vláda Petra Fialy (ODS) ho na poslední chvíli minulý týden schválila a poslala do nové sněmovny. Vlastní normu experti vítají, kritizují ale současné změny takzvaných přidružených zákonů, které s úpravou souvisí. Zejména jim vadí zásah do zákona o dani z příjmů, který označují za skrytou daňovou novelu. Ta podle nich přinese další administrativu.
Nový zákon přitom slibuje účetnictví zjednodušit, zpřesnit a přiblížit současným evropským standardům. Zavést má například jasné rozlišení typů účetních jednotek, jako jsou firmy, neziskovky nebo veřejný sektor.
Člen prezidia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal upozorňuje, že změna přidružených zákonů, zejména daňového, obsahuje úpravy, které s účetnictvím vůbec nesouvisí. „Zcela nově definují položky, které se bude muset naučit každý, kdo bude chtít vypočítat základ daně,“ řekl.
Co se dočtete dál
- Proč expertům vadí změna přidružených zákonů.
- Jak to vidí Hospodářská komora nebo Asociace malých a středních podniků.
- Co na to říká ministerstvo financí.
