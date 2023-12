Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) slibovala lidem, že nebude sahat na daně a zvyšovat daňovou zátěž. Místo toho ale postavila zejména podnikatele před největší změny za posledních 14 let. Tvrdí to daňoví experti, kteří poukazují na to, že vládní...

29. 11. 2023 ▪ 4 min. čtení