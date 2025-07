Claudia Viohl stojí v čele skupiny E.ON v Česku čtyři roky. Německá společnost je druhým největším tuzemským dodavatelem elektřiny a čtvrtým plynu. Zároveň skrze své dceřiné společnosti EG.D a Gas Distribution spravuje energetickou a plynárenskou síť v jižní části republiky. Viohl, která do Prahy přišla z centrály skupiny v německém Essenu, tak patří mezi nejvlivnější osobnosti tuzemské energetiky. Přesto zatím v médiích a na veřejnosti vystupovala spíš sporadicky a rozhovor pro HN je jednou z výjimek.

Viohl se jen opatrně vyjadřuje ke sporným česko-německým tématům, jako je třeba jaderná energetika. V jednom má však jasno a nebere si servítky. Přebujelá byrokracie a příliš zdlouhavé povolování energetických staveb je obří problém. „Získat povolení pro výstavbu kritické infrastruktury trvá roky,“ říká Viohl.

Jak Česko, tak Německo se dlouho soustředily na budování decentralizovaných zdrojů a přehlížely přitom, že paralelně k tomu je třeba přizpůsobit i energetickou síť. „Páteřní síť je silně přetížená, protože do ní vnášíme mnohem více volatility,“ uvádí šéfka E.ON v Česku. Teprve kvůli masivním výpadkům elektřiny nejen v Česku se tématu začíná věnovat dostatečná pozornost.

Oblíbeným koníčkem Čechů je kritizování německé energetiky. Vy máte zkušenosti z obou zemí, a tedy i určitý nadhled. Co se podle vás v české a německé energetice podařilo a kde se naopak staly chyby?

Začněme pozitivně, protože jsem vždy velmi optimistická, a začněme v Německu. Je chvályhodné, jak velká pozornost je tam zaměřená na snižování uhlíkové stopy. Pokrok, kterého Německo dosáhlo, si zaslouží respekt. V roce 2024 tvořil podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny kolem 60 procent. Produkce emisí se snížila o 58 procent ve srovnání s rokem 1999. To je pozoruhodné a má každopádně i pozitivní vliv na ceny energií. Co nelze pominout, je také síla inovací, kterou transformace energetiky nastartovala.

A co se nepovedlo?

Můžeme samozřejmě debatovat o odchodu z jaderné energetiky. Šlo však o politické rozhodnutí, které nemůžeme dávat do ekonomických či environmentálních souvislostí. Co však Německo podcenilo, je, že při transformaci nejde jen o výrobní zdroje, ale i energetickou infrastrukturu. Přenosová soustava dnes není připravená. Máme množství obnovitelných zdrojů – především větrníků – na severu, spotřeba se ale koncentruje hlavně na jihu země. To vytváří vysoké náklady a stojí více peněz, než by muselo. Sítím a infrastruktuře je třeba věnovat více pozornosti.

A jaký je stav energetiky v Česku?

