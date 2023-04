Je konec. V sobotu operátoři definitivně odstaví bloky tří zbývajících jaderných elektráren v Německu a země po jedenácti letech dokončí svůj odklon od jádra zvaný Atomausstieg. Správně by však mělo být „odklon od odklonu od odklonu“ od jádra, protože Němci na rozdíl třeba od Rakušanů ve svém vztahu k jádru dlouho lavírovali a v minulosti už vzali své protijaderné plány zpět. Nepřeložitelné slovo Hassliebe (Hass – nenávist, Liebe – láska) se na popis vztahu Němců k jaderné energetice hodí jako v málokterém jiném případě.

I podle posledního průzkumu veřejného mínění Trendbarometer televizní stanice RTL je aktuálně podpora jádra v zemi velmi silná. Celkem 43 procent dotázaných si přeje delší provoz elektráren, dalších 25 procent chce dokonce znovu nahodit reaktory, které jsou vypnuté už od loňska. Nakonec to však bylo marné, stejně jako nepomohla bezprecedentní energetická krize nebo až do poslední chvíle přetrvávající tlak koaličních liberálů ze strany FDP. Ti neúspěšně požadovali, aby trojice jaderných zdrojů přešla aspoň do rezervy a do příštího jara byla v případě krize připravena znovu začít vyrábět elektřinu.