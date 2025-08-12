Předtím než si ji kancléř Friedrich Merz vytáhl do své vlády na pozici ministryně hospodářství, pracovala Katherina Reicheová (CDU) pro skupinu E.ON. Nedostatek kompetencí v energetice jí tedy nelze vytýkat. Přesto ani ona nejspíš nenajde uspokojivou odpověď na otázku, kde se má v budoucnu v Německu vyrábět elektřina.
Problém, který musí Reicheová vyřešit, zní zhruba takto: Mají se nové elektrárny budovat tam, kde se nachází energeticky intenzivní průmysl? Anebo se naopak výroba má přesunout do míst, kde už elektrárny včetně veškerého zázemí a zaměstnanců existují? Vláda v Berlíně čelí v hledání odpovědí nejen silnému tlaku spolkových zemí s protichůdnými zájmy, ale také tlaku jednoho z největších výrobců elektřiny v zemi a jeho zaměstnanců. Tím je společnost LEAG, spadající do impéria českého miliardáře Daniel Křetínského.
Co se dočtete dál
- Proč chce ministryně Reicheová zvýhodnit výstavbu elektráren na jihu Německa.
- Proč je to podle Křetínského společnosti LEAG diskriminační.
- Kolik plynových elektráren plánuje Německo do roku 2030 postavit.
- Co nerovnoměrné rozložení výroby a spotřeby znamená pro cenu elektřiny.
