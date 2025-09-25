Státy Evropské unie chtějí, aby společný evropský rozpočet získal nové zdroje příjmů. Tím pádem by nemusely navyšovat svůj vlastní příspěvek, který se odvíjí od velikosti jejich ekonomiky. Země EU se na tom jednomyslně shodly v době, kdy byl českým premiérem Andrej Babiš (ANO). A vyzvaly Evropskou komisi, aby vymyslela, o jaké nové zdroje by se mohlo jednat.
Pro nový sedmiletý rozpočet tak komise navrhla několik možností. Jednou z nich je uvalení zvláštního poplatku – fakticky daně – na firmy působící na společném evropském trhu. A to jak na ty ze států sedmadvacítky, tak na ty zahraniční. Komise tvrdí, že společnosti, které těží z působení na rozsáhlém společném trhu, by výměnou za to měly do evropského rozpočtu něčím přispět.
Co se dočtete dál
- Kolika set českých firem by se nový poplatek týkal.
- Kolik by na něm české společnosti do evropského rozpočtu odvedly.
- Jakou má návrh podporu a jakým způsobem se o něm bude hlasovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.