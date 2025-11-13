Andrej Babiš se v předvolební kampani zaměřoval především na sliby důchodcům, pro mladé toho měl výrazně méně. Zdůrazňoval zejména podporu programu Erasmus, díky kterému mohou studenti vyjíždět „na zkušenou“ do ciziny. Dnes musí školy více než polovinu žadatelů odmítnout a nově přidělený balík pro Česko na příští rok s navýšením nepočítá. Na další roky sice Evropská unie naplánovala pro Erasmus celkově vyšší příspěvek, podle odborníků ale nestačí ani k posílení výjezdů mladých, k němuž se sama Evropa zavázala.
Aby vznikající vláda splnila slib ze svého programového prohlášení, tedy že Erasmus bude „pro všechny“, musel by se Babiš společně se zástupci dalších zemí aktivně zasadit o další napumpování peněz do oblíbeného programu. Kandidátka ANO na ministryni financí Alena Schillerová Erasmus podle svých slov podporuje, experti ale upozorňují, že dotace na Erasmus v praxi „soupeří“ například i se štědrou – a v praktické rovině téměř „nedotknutelnou“ podporou zemědělců. V té má přitom Babiš jako stále ještě majitel holdingu Agrofert své byznysové zájmy.
Co se dočtete dál
- Kolik dostane Česko na výjezdy studentů v příštím roce.
- Jak mohou čeští politici ovlivnit výši dotací na Erasmus pro Česko.
- Jaký zájem evidují školy a kde se výjezdy studentů nejvíce vyplatí.
