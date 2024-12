Vánoční prázdniny jsou příhodná doba k tomu, promluvit si se svým dítětem, jestli by si na čas – rok či půlrok – nechtělo vyzkoušet středoškolské studium v zahraničí. Výzkumy i zkušenosti těch, kteří se k výjezdu odhodlali, se shodují, že je to cenná životní zkušenost, za niž jsou velmi vděční. Ne vždycky s takovým návrhem ale přijdou děti samotné.

„Přiznám se, že se mi moc nechtělo, ale nakonec jsem hrozně ráda, že mě k tomu rodiče v podstatě donutili,“ říká šestnáctiletá Viki Tůmová, která na rok odjela studovat do Spojených států. Pokud o takové možnosti přemýšlíte, je správná doba na to, začít se na výjezd připravovat.

„Nedávno jsme uspořádali debatu rodičů, kteří už mají zkušenost se studiem svých dětí v zahraničí, s těmi, kteří o tom uvažují. Během diskuse jsme si potvrdili, že jsou to v mnoha případech právě rodiče, kdo téma studia v zahraničí domů poprvé přinese,“ popisuje Lucia Klimková, ředitelka společnosti Education.cz, která pomáhá studentům s výjezdy do zahraničí. Na co všechno je dobré při výběru školy myslet, kolik to bude stát a kde je možné žádat o podporu?

