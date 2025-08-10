Začít investovat na finančních trzích je důležité co nejdříve, protože složené úročení potřebuje k zázrakům čas. Kdo začne v osmnácti s tisícovkou měsíčně posílat peníze do indexu S&P 500, má v podstatě zajištěný důchod. Kdo začne o deset let později, musí investovat více než dvojnásobek. I proto mají lidé někdy pocit, že musí bezpodmínečně v 18 investovat, a jiní, že v jejich 40 nebo 50 letech už je na to pozdě. Naštěstí to tak není a investice mají smysl vždy, jen je potřeba na ně hledět trochu s odstupem. Existuje totiž pět investic, které prakticky zaručeně dokážou vydělat více než index S&P 500 bez ohledu na věk.
Co se dočtete dál
- Které investice jsou zpravidla lepší než americký index S&P 500 a proč si může být člověk tak jistý.
