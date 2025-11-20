Mnozí z těch, kteří studovali v Evropě na přelomu tisíciletí, si vzpomenou na film Erasmus a spol. (L’Auberge espagnole). Není to jen nostalgie, kterou nás příběh o studentech na programu Erasmu v Barceloně ovane. Když pomineme otázku uměleckých kvalit, asociují se nám se snímkem pocity svobody, otevřenosti či prostého poznávání „světa“ za našimi hranicemi.
Program, který od roku 1987, kdy na praktickou podporu hodnot, na nichž stojí Evropská unie, vznikl, vyrostl do suverénně největšího mezinárodního vzdělávacího projektu na světě a zůstává živý i dnes. Vyvíjí se totiž s dobou a potřebami studentů a v současnosti zastřešuje mezinárodní vzdělanostní mobilitu pod označením Erasmus+. Mění se ovšem i zpětná vazba na něj a v poslední době lze narazit vedle konstruktivní kritiky i na názory, které jej považují za „trojského koně migrace“ do EU.
Co se dočtete dál
- Je Erasmus+ nástrojem pro nelegální migraci nebo pro vzdělávací mobilitu?
- Jak zvýšení rozpočtu 2028–2034 ovlivní dostupnost programu a kdo z toho bude těžit?
- Jaké jsou vízové a výběrové mechanismy, které zajišťují kontrolu účastníků Erasmu+?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.