Adam Lampert v Texasu řídí dvě firmy, které poskytují asistenci seniorům. Z 350 jeho zaměstnanců je ale pouze pětina rodilých Američanů. „Na volná místa nesháním cizince, ale jsou to pouze imigranti, kdo na nabídky zaměstnání odpovídá,“ říká v rozhovoru pro BBC Mundo.
Už nyní přišel o několik svých podřízených z Venezuely, kterým nový prezident USA Donald Trump zrušil speciální povolení k pobytu vydané předchozí administrativou. A obává se, že o další pracovníky v důsledku nevybíravých zátahů prováděných cizineckou policií ještě přijde.
