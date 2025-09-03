Adam Lampert v Texasu řídí dvě firmy, které poskytují asistenci seniorům. Z 350 jeho zaměstnanců je ale pouze pětina rodilých Američanů. „Na volná místa nesháním cizince, ale jsou to pouze imigranti, kdo na nabídky zaměstnání odpovídá,“ říká v rozhovoru pro BBC Mundo.

Už nyní přišel o několik svých podřízených z Venezuely, kterým nový prezident USA Donald Trump zrušil speciální povolení k pobytu vydané předchozí administrativou. A obává se, že o další pracovníky v důsledku nevybíravých zátahů prováděných cizineckou policií ještě přijde.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.