Evropský rozpočet je historickým reliktem. To není konstatování z letoška, ale už z roku 2003 (!) a jeho autorem je známý ekonom André Sapir. Uběhlo skoro 25 let a nejvíc společných peněz stále jde do zemědělství a na podporu chudších regionů. Chybu nehledejme v Bruselu, ale u nás. My, členské státy EU, jsme o změnu nestály.

Evropská komise ve středu předložila návrh nového rozpočtu EU, na roky 2028 až 2034. Oproti minulosti v něm udělala několik změn. Česko bude mít v součtu nárok na méně peněz než dosud. Což je rozhodně dobrá zpráva.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké priority má nový rozpočet podpořit víc než dosud.

Jak se k tomu nejspíš postaví Česko a řada dalších zemí EU.

Jak to souvisí se snahou omezit zaostávání EU za USA nebo Čínou.