Kdyby náhodou některý z radních ČNB potřeboval před čtvrtečním hlasováním o sazbách nápovědu, dostal ji v předběžných číslech o růstu cen za první prázdninový měsíc. Během něj cenová hladina vzrostla o půl procenta, což díky tomu, že loni touhle dobou se zdražovalo o něco rychleji, stačilo k poklesu meziroční inflace na 2,7 procenta. To je stále v mezích, kde chce Česká národní banka inflaci mít. Ovšem to, že nedošlo k překročení horní hranice tolerančního pásma, zařídily hlavně levnější energie včetně pohonných hmot a pozitivní vliv mělo i mírné meziměsíční zlevnění potravin. Což jsou všechno položky velmi nestálé, jejichž vývoj je z principu obtížné předpovědět. Bez energií by inflace dosáhla 3,7 procenta.

Služby jsou dokonce o pět procent dražší než loni, a i když za část nárůstu může právě vrcholící letní sezona, bude to pro radní znovu signál, že toto inflační ohnisko stále nebylo uhašeno, a není tak radno byť jen koketovat s nápadem snížit sazby. A pak tu máme nemovitosti.

