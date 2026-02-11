Nadšený byl dokonce i Elon Musk, jinak velký kritik Evropské unie. Předloňskou zprávu Maria Draghiho o stavu evropské ekonomiky označil za naprosto přesnou. Také většina politiků včetně českých se shodla, že někdejší italský premiér identifikoval řadu kroků, které Evropská unie musí udělat, pokud chce zlepšit svou konkurenceschopnost.
Jenže zhruba rok a čtvrt po vydání Draghiho zprávy EU uvedla do praxe jen 15 procent jejích doporučení. Dalších asi 24 procent zavedla částečně, ukazuje pravidelné vyhodnocení, které provádí výzkumný institut European Policy Innovation Council (EPIC). Neznamená to, že by implementaci brzdily instituce EU. Zásadním problémem je odpor nebo nejednotný názor členských států, v mnoha případech i Česka. „Šest z deseti Draghiho doporučení zatím nebylo zavedeno do praxe,“ konstatuje EPIC.
Co se dočtete dál
- V čem EU docela pokročila.
- Co je ale mnohem důležitější a země EU se na tom nedokážou shodnout.
- Jaký je postoj Česka, a to i po změně vlády.
