Evropu čeká „pomalá agonie“, prohlásil přesně před rokem Mario Draghi, bývalý šéf Evropské centrální banky. Varoval, že pokud státy Evropské unie urychleně neprovedou zásadní změny, bude jejich podíl na světové ekonomice dál klesat. A s tím upadne i jejich schopnost prosadit v dramaticky měnícím se světě své zájmy.
Draghi s týmem spolupracovníků, v němž byl i špičkový český ekonom Alexandr Hobza, předložil řadu návrhů, jak tento stav změnit. Jejich uskutečnění by podle něj v EU zásadně zvýšilo hospodářský růst nebo vedlo k tomu, že by se Evropané v obraně před Ruskem a dalšími hrozbami už nemuseli tolik spoléhat na Spojené státy.
Analýzu si u Draghiho objednala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. A slíbila, že státům EU a europoslancům co nejdřív předloží návrhy, které by Draghiho recepty uvedly do praxe. Po roce se ale naplnila jen zhruba desetina z toho, co Draghi předložil.
