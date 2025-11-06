Evropský parlament hrozí, že odmítne klíčovou část návrhu evropského rozpočtu na období po roce 2028. Důvodem je plán Evropské komise sloučit peníze pro zemědělství a regionální rozvoj do národních plánů řízených jednotlivými vládami. Podle poslanců by tím Evropský parlament přišel o možnost dohlížet na rozdělování velké části prostředků, což označuje za zásadní oslabení demokratické kontroly.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo bude určovat priority rozdělování peněz.
  • Jak velká část rozpočtu je ve hře.
  • Jaké páky má parlament proti komisi.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se