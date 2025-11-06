Evropský parlament hrozí, že odmítne klíčovou část návrhu evropského rozpočtu na období po roce 2028. Důvodem je plán Evropské komise sloučit peníze pro zemědělství a regionální rozvoj do národních plánů řízených jednotlivými vládami. Podle poslanců by tím Evropský parlament přišel o možnost dohlížet na rozdělování velké části prostředků, což označuje za zásadní oslabení demokratické kontroly.
Co se dočtete dál
- Kdo bude určovat priority rozdělování peněz.
- Jak velká část rozpočtu je ve hře.
- Jaké páky má parlament proti komisi.
