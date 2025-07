Evropská komise ve středu představila návrh nového víceletého finančního rámce. Sedmiletý rozpočet určuje nejen celkovou výši finančních prostředků, s nimiž bude EU mezi lety 2028 a 2034 operovat, ale také hlavní výdajové priority – od podpory zemědělců přes pomoc rozvojovým zemím až po investice do kultury či dopravních sítí.

Jednání o konečné částce probíhala až do poslední chvíle a v přísném utajení. I sami vyjednávači byli seznámeni jen s agendou, která se jich konkrétně týká, a neznali podrobnosti z dalších oblastí. Celkový objem rozpočtu má nakonec činit dva biliony eur, což je zhruba o 200 miliard více, než se předpokládalo, a o 800 miliard nad unijní rozpočet v probíhajícím sedmiletém období. „Je to dvoubilionový rozpočet pro novou éru. Je to rozpočet, který je větší, inteligentnější a cílenější,“ prohlásila při představování návrhu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

