V polovině července Evropská komise představila návrh nového dlouhodobého rozpočtu na období 2028–2034. Návrh přináší celou řadu inovací, asi nejvíce za dobu našeho členství v EU. Reaguje tak na novou situaci, kdy je Evropa vystavena bezpečnostnímu ohrožení, zaostává v technologickém rozvoji a musí se více spoléhat sama na sebe. Co jsou hlavní charakteristiky návrhu a co se má změnit? Co návrh znamená pro Evropu a pro Česko?

Nový evropský rozpočet má být větší než dosud, ale ne o moc. Navržené dva biliony eur na sedmileté období se zdají být obrovskou sumou, ale v porovnání s národními rozpočty zůstává evropský rozpočet stále přibližně čtyřicetkrát menší. Navržené zvýšení z 1,13 % na 1,26 % hrubého národního důchodu unie především odráží nutnost splácet půjčky, které si unie vzala na obnovu po covidové pandemii. Některé státy, zejména největší přispěvatelé, se nechávají slyšet, že toto navýšení je neakceptovatelné. Jiní zase volali po mnohem větším rozpočtu v duchu zprávy Maria Draghiho, která doporučuje nakopnout konkurenceschopnost unie násobným zvýšením investic financovaných EU. Evropská komise se tak co do objemu šikovně trefila do středové pozice, kterou bude jen těžké ostřelovat.

