Evropská komise zveřejnila návrh rozpočtu EU na období 2028–2034, pro který doporučila částku dva biliony eur. Je to hodně, nebo málo? Pokud částku navrženou na sedm let rozpočítáme, je to na rok přibližně trojnásobek letošního českého státního rozpočtu. Konečná podoba i čísla budou záležet na dohodě mezi členskými státy a Evropským parlamentem.

Návrh Evropské komise reaguje na to, co se děje kolem nás. Evropa potřebuje posílit své obranné schopnosti, čelí klimatické krizi i technologické konkurenci. Evropská komise v návrhu rozpočtu zohledňuje tento vývoj a současně se snaží odpovědět na dlouholetou kritiku, že rozpočet je příliš složitý, rigidní, nedostačuje evropským potřebám, zato generuje ohromnou administrativní zátěž. Vyšla vstříc všem: členským státům, regionům, podnikatelům i občanům.

