Kdyby morální pobouření a poučování vyhrávalo války a zajišťovalo vliv, my Evropané bychom byli neomezenými pány celého světa. S Ruskem nesmíme jakkoliv spolupracovat, s Čínou taky ne, opakují politici nebo komentátoři. Je to ale reálné? A je to...

komentář Ondřeje Housky