Evropská komise plánuje výrazně rozšířit okruh firem, které budou mít úlevy od některých evropských nařízení, regulací a norem. Vzniknout má nová kategorie podniků, na něž by se stejně jako na menší firmy nevztahovaly vybrané byrokratické požadavky, které musí splňovat ty největší společnosti. Po celé Evropě by to mohlo usnadnit podnikání dalším přibližně 38 tisícům firem.

