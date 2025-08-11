Americký prezident Donald Trump před několika týdny vyhlásil svému ruskému protějšku Putinovi ultimátum, které poté zkrátil. Pokud neukončí válku, přijdou prý cla a tvrdé sankce. Nyní je vše zřejmě jinak. Kdo se v té mlze prohlášení má vyznat?
Jedno je však jisté, na ukrajinském území se stále vede aktivní válka. Již 42 měsíců. Po začátku ruské invaze jsme byli evropskými politiky i bývalým americkým prezidentem Joem Bidenem ujišťováni, že Rusko pocítí takovou tsunami sankcí, že se ekonomicky zhroutí a války bude konec. Také jste si na základě těchto prohlášení mysleli, že nemluvili do větru?
Co se dočtete dál
- Proč Evropská unie nezavedla tvrdší sankce hned po začátku invaze.
- Kolik peněz získalo Rusko z prodeje ropy, plynu a uhlí ve srovnání s mezinárodní pomocí Ukrajině.
- Jaké státy nejčastěji vydávají krátkodobá víza ruským občanům a proč.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.