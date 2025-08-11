Americký prezident Donald Trump před několika týdny vyhlásil svému ruskému protějšku Putinovi ultimátum, které poté zkrátil. Pokud neukončí válku, přijdou prý cla a tvrdé sankce. Nyní je vše zřejmě jinak. Kdo se v té mlze prohlášení má vyznat?

Jedno je však jisté, na ukrajinském území se stále vede aktivní válka. Již 42 měsíců. Po začátku ruské invaze jsme byli evropskými politiky i bývalým americkým prezidentem Joem Bidenem ujišťováni, že Rusko pocítí takovou tsunami sankcí, že se ekonomicky zhroutí a války bude konec. Také jste si na základě těchto prohlášení mysleli, že nemluvili do větru?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Evropská unie nezavedla tvrdší sankce hned po začátku invaze.
  • Kolik peněz získalo Rusko z prodeje ropy, plynu a uhlí ve srovnání s mezinárodní pomocí Ukrajině.
  • Jaké státy nejčastěji vydávají krátkodobá víza ruským občanům a proč.
