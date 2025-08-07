Říká názory, které se v Česku moc nenosí. Ani mezi byznysmeny, jejichž podnikání je jinak úzce provázáno s Evropskou unií. Tomáš Krsek, zakladatel investiční skupiny BHM a jeden z nejbohatších Čechů, vyjmenovává, proč si myslí, že Evropská unie je pro Česko jedinou správnou cestou, a kde by se měla změnit.
„Jako optimista věřím, že EU i Česko dokážou uskutečnit potřebné ekonomické reformy, obnovit konkurenceschopnost a udržet si rozumný růst, bohatství a tím i sociální soudržnost. Klíčem k úspěchu jsou: jednotný trh, méně byrokracie a více inovací. Čekají nás sice četné překážky, ale Evropa má všechny předpoklady uspět. Někde dopadnou volby trochu hůř, jinde trochu lépe, ale nakonec se zase semkneme,“ říká muž, který dlouho vedl a spoluvlastnil Škodu Transportation a dnes investuje hlavně do zdravotnictví, obnovitelných zdrojů či logistiky.
Proč chcete v létě 2025 mluvit o politice více než o byznysu?
Protože Česko potřebuje živou veřejnou debatu o tématech, která skutečně určují naši budoucnost. Myslím, že si pořád ještě málo uvědomujeme, jak velkou změnu přináší Donald Trump do světových pořádků. Nejde jen o cla, s těmi se ekonomiky států vypořádají, ale hlavně o jeho „America First“ styl reálné politiky. To je v zásadě jen sobecké prosazování vlastních zájmů bez ohledu na dosavadní spojence. Pokud se od něj inspirují další světoví lídři, tak to pro nás jako pro malou zemi nebude dobrá zpráva. To vidím jako jednu z nejnebezpečnějších věcí na celém hnutí MAGA, a proto chci o tom hovořit.
Můžete to rozvést?
Představte si, že by si časem Němci zvolili svého německého Trumpa s filozofií „Germany First“. Nemusím připomínat historii, abych dokázal, jak nebezpečné by to pro nás jako souseda bylo. Stačí se podívat, jak se Spojené státy chovají vůči Kanadě nebo Mexiku. Jednoduše řečeno, jde o nebezpečný trend.
