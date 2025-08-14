Tak vyjednali dobře nebo špatně? Miliardy v kalkulacích negativních dopadů amerických cel létají všemi směry a vždy se nezapomene zdůraznit přímý dopad do cen, tedy inflace, a snížení hospodářského růstu.
EU je důležitým obchodním partnerem USA, a tak analytici a komentátoři mohou poučky o škodlivosti celních válek z představitelných procent sazeb hezky převádět na nepředstavitelné miliardy eur a dolarů. A nakonec se zakončí filipikou proti MAGA, strašením inflací a chudnutím či alespoň zpozdilostí celních tarifů.
Co se dočtete dál
- Jaký je skutečný vliv amerických cel na inflaci v USA.
- Jak velkou část amerického HDP tvoří dovoz z EU.
- Jak se dopad evropských zelených daní (ETS2) srovnává s dopadem cel na inflaci v ČR.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.