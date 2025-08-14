Tento týden byl ve znamení rekordních hodnot pro americké akciové trhy. Je dosti poetické, že jich dosahují ve stejnou chvíli, kdy na rekordních poválečných hodnotách jsou také americká cla. Člověk ekonomicky vzdělaný by si říkal, že tyto dvě věci nejdou úplně dohromady. Co se tedy děje?
Nejrozšířenější a v dnešní době často omílané vysvětlení má cosi společného s mexickou kuchyní, konkrétně s pokrmem zvaným taco. V angličtině je to zkratka pro Trump Always Chickens Out (TACO), volně přeloženo jako Trump vždycky ustoupí, míněno ze svých plánů na zvýšení cel. Nejzásadnější příklad byl po propadu akciových trhů na začátku dubna, kdy přišel odklad recipročních cel o 90 dnů. Ale stejně tak došlo k odložení na konci ledna a února ve clech pro Kanadu a Mexiko, anebo pro EU na konci května. A tak si trhy zvykly nebát se prezidenta USA a jeho plánů.
Problém s tímto vysvětlením je, že Trump prakticky nikdy úplně neustoupil. Vždy se spíš jednalo o taktiku dva kroky vpřed a jeden krok zpět. Tak to bylo i dubnu, kdy prezident sice odložil reciproční cla, ale ponechal základní cla 10 procent. To samé platí platilo pro Kanadu a Mexiko, kdy cla byla odložena v lednu, ale zavedena v březnu. A konečně, EU nedostala cla ani 50 procent, ani 30 procent, ale i tak její cla vzrostla z 10 procent na 15. Spíše to tedy vypadá, že Trump opatrně kalibruje celní politiku, aby nevylekal trhy, ale stále dosáhl svého.
Miliardy létají všemi směry. Americké clo na evropské zboží udělá z očekávaného šoku jen drobnou chybu v inflaci
Průměrná americká celní sazba je nyní 15 procent a těžko hledat argument, proč by se měla snížit, což přinese USA stovky miliard dolarů ročně. Trhy se nicméně chovají, jako kdyby americké i evropské firmy a jejich zisky nebyly vůbec zasaženy. Lepším vysvětlením je, že pokud cla nepovedou k propadu obecné důvěry a k recesi, tak jejich dopad je omezený, zvláště pak pro technologické firmy, které americké trhy táhnou. To by mimo jiné znamenalo, že nebýt cel, tak by akciové trhy byly ještě výše.
Alternativní vysvětlení je, že jsme uprostřed spekulativní mánie a trhy se brzy vrátí na zem. Ačkoliv je několik indicií, že by tomu tak mohlo být, spekulativní akcie a aktiva obecně jako kryptoměny zažívají velmi dobré období. Mnozí investoři si myslí, že akcie nemůžou trvale poklesnout, protože nic takového nikdy nezažili – autor tohoto článku ovšem čte taková prohlášení celý dospělý život, a proto je k nim hodně skeptický.
