Ruská média vesměs papouškují oficiální propagandu Kremlu, ale občas se vytasí s postřehem, který situaci vystihuje docela přesně. Tak jako deník Komsomolskaja pravda, který přirovnal německého kancléře Friedricha Merze k fanouškovi na boxerském zápase – sám do ringu nemůže, ale z hlediště uděluje rady jednomu z boxerů. Jde o narážku na páteční schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. „Naneštěstí je to pravda. Evropané nejsou protagonisty, jen vznášejí požadavky,“ glosoval to analytický server Eurointelligence.

O budoucnosti války na Ukrajině se chystají jednat Spojené státy a Rusko, bez přímého zapojení Ukrajiny i zemí Evropské unie a Velké Británie. Země EU plus Británie přitom Ukrajinu podporují víc než Američané. A platí to nejen o finanční, ale i o vojenské pomoci. Přesto ale Evropané momentálně nemají žádný zásadní vliv na bezprostřední budoucnost konfliktu.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Co by měl Trump podle Evropanů dohodnout s Putinem.
  • Proč na to Evropané nemají vliv, byť Ukrajinu podporují víc než USA.
  • Co by EU a Británie musely udělat, aby vliv na budoucnost války měly.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.