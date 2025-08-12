Ruská média vesměs papouškují oficiální propagandu Kremlu, ale občas se vytasí s postřehem, který situaci vystihuje docela přesně. Tak jako deník Komsomolskaja pravda, který přirovnal německého kancléře Friedricha Merze k fanouškovi na boxerském zápase – sám do ringu nemůže, ale z hlediště uděluje rady jednomu z boxerů. Jde o narážku na páteční schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. „Naneštěstí je to pravda. Evropané nejsou protagonisty, jen vznášejí požadavky,“ glosoval to analytický server Eurointelligence.
O budoucnosti války na Ukrajině se chystají jednat Spojené státy a Rusko, bez přímého zapojení Ukrajiny i zemí Evropské unie a Velké Británie. Země EU plus Británie přitom Ukrajinu podporují víc než Američané. A platí to nejen o finanční, ale i o vojenské pomoci. Přesto ale Evropané momentálně nemají žádný zásadní vliv na bezprostřední budoucnost konfliktu.
Co se dočtete dál
- Co by měl Trump podle Evropanů dohodnout s Putinem.
- Proč na to Evropané nemají vliv, byť Ukrajinu podporují víc než USA.
- Co by EU a Británie musely udělat, aby vliv na budoucnost války měly.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.