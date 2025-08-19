Je to celkem běžný pohled. Malí školáci po závěrečném zvonění vyběhnou ze školy a jejich první cesta vede do nejbližšího obchodu. Tam si za malý obnos pořídí bonbony, sušenku nebo slazený nápoj a trousí se městem domů. Tento drobný zlozvyk, který se nenápadně mění v návyk, má ale v konečném důsledku systémové dopady. A ty se o pár dekád později projeví v miliardových výdajích na léčbu nemocí spojených s nezdravým životním stylem.
Tento obraz není výčitkou. Spíše podnětem k zamyšlení. Máme vůbec nástroje, jak negativní trend obrátit? A pokud ano, proč je nepoužíváme?
Co se dočtete dál
- Jak přesně by se vymezila skupina zdaněných produktů s přidaným cukrem.
- Jaké by byly odhady příjmů z daně z cukru.
- Jak by se změnila spotřeba při různých variantách zvýšení ceny.
