Pondělí je poslední den, kdy se mohou podnikatelé přihlásit k takzvané paušální dani. Ti, kteří ji využívají, si ušetří běžné účetní a administrativní povinnosti, jako je prokazování nákladů nebo podávání daňového přiznání. Daňoví experti přesto upozorňují, že zjednodušený daňový režim se nevyplatí každému.
Paušální daň se odvádí ve třech daňových pásmech. Do prvního spadají ti, kteří mají roční příjmy do milionu korun. Tento limit se však může zvýšit až na dvojnásobek v závislosti na typu činnosti, jakou živnostník vykonává. Například ti v zemědělství nebo řemeslníci mohou platit nejnižší sazbu paušální daně až do příjmů dvou milionů korun ročně. V prvním pásmu se jako v jediném odvod zvedá a letos činí 9984 korun.
Co se dočtete dál
- Pro koho je paušální daň.
- Komu se vyplatí.
- Co radí experti.
