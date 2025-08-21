Kromě živnostníků by své daňové povinnosti vůči státu mohly paušální platbou vyřešit i menší firmy. Před sněmovními volbami jim to slibuje koalice Spolu. „Zavedeme paušální režim a omezíme administrativní zátěž pro malé firmy do určitého obratu, aby mohly růst bez zbytečné byrokracie,“ uvádí zástupci koalice v programu, který zveřejnili ve středu.

Víc nad rámec této věty se však podnikatelé nedozvěděli. HN nyní přinášejí detaily tohoto plánu. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Které firmy by měly na paušální daň dosáhnout.
  • Co si o novince myslí byznys a daňoví experti.
  • Jak je dnes paušální daň nastavena pro živnostníky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se