Kromě živnostníků by své daňové povinnosti vůči státu mohly paušální platbou vyřešit i menší firmy. Před sněmovními volbami jim to slibuje koalice Spolu. „Zavedeme paušální režim a omezíme administrativní zátěž pro malé firmy do určitého obratu, aby mohly růst bez zbytečné byrokracie,“ uvádí zástupci koalice v programu, který zveřejnili ve středu.
Víc nad rámec této věty se však podnikatelé nedozvěděli. HN nyní přinášejí detaily tohoto plánu.
Co se dočtete dál
- Které firmy by měly na paušální daň dosáhnout.
- Co si o novince myslí byznys a daňoví experti.
- Jak je dnes paušální daň nastavena pro živnostníky.
